الصحة العالمية تدرس تقارير إصابة متعافين من كورونا مجددا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض المصابين بفيروس كورونا جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مجددا، بعد شفائهم.

ويأتي ذلك، بعدما قال مسؤولون في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، إن 91 مريضا كان يعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.

وقالت المنظمة، ردا على سؤال من وكالة “رويترز” عن التقرير: “نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية”.

وأضافت الصحة العالمية، أنه “من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح”.

وتابعت المنظمة: “بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء، لاستخلاص أي استنتاجات حول طريقة تفشي الفيروس”.