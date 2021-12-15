الصحة العالمية.. تراجع عدد الوفيات عالميا وارتفاع رهيب في الاصابات بإفريقيا

رصدت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بفيروس كورونا عالميا خلال الأسبوع الماضي. كما سجلت وفاة نحو 47 ألفا، ليتراجع عدد الوفيات بنسبة 10 بالمائة، والإصابات بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

كما قالت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية، “انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء خلال الأسبوع الماضي”. “مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 5 بالمائة و10 بالمائة على التوالي”. في حين تم خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر، تسجيل 4.000.817 إصابة، و46961 حالة وفاة.

وحازت أوروبا على نسبة 65 بالمائة من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60 بالمائة من الوفيات. في حين رصد انخفاض في الإصابات بالعدوى بنسبة 7 بالمائة، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3 بالمائة.

كما رصدت المنظمة أيضا زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111 بالمائة. فيما انخفضت حالات الإصابة الأسبوع الماضي بأمريكا بـ10 بالمائة، وجنوب شرق آسيا بـ10 بالمائة، وغرب المحيط الهادئ بـ7 بالمائة.

إلى ذلك، ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بـ4 بالمائة، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بـ50 بالمائة. وأمريكا بـ14 بالمائة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 3 بالمائة، وإفريقيا بـ1 بالمائة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع 674019، تليها ألمانيا بعدد 351738. فبريطانيا 350340، ثم فرنسا 335972، وأخيرا روسيا بعدد 215283.

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