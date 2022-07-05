الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القرود في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى الآن. أي بزيادة 50 بالمئة على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 جوان.

و حسبما أعلنته متحدثة باسم المنظمة اليوم الثلاثاء، فضيلة شايب في مؤتمر صحافي في جنيف، تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول بإيلاء إهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من العدوى”.

وأضافت شايب، أنه من غير المقرر حاليا عقد إجتماع ثان للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول هذا الموضوع بعد اجتماعها الأول في 23 جوان، ورأت منظمة الصحة الأسبوع الماضيي أن تفشي جدري القرود رغم أنه يثير قلقا بالغا. “لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”. في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وارتفع عدد الاصابات بشكل حاد في الأيام الأخيرة، ويمثل هذا التعداد الأخير الذي يعود إلى 30 جوان زيادة بنسبة 55.9 بالمئة مقارنة بالعدد السابق قبل ثمانية أيام مع 3413 إصابة. ولا تزال أوروبا إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس. مع 85 بالمئة من الإصاباتي في حين أنه ينتشر في 53 دولة.

وتم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القرود منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا حيث الفيروس مستوطن.

وهذا المرض المعروف منذ 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما لكنه أقل خطورة منه. وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة.

يتسبب المرض في بادئ الأمر بارتفاع في درجة حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور. وهو يكون في أكثر الأحيان حميدا ويشفى المريض عموما بعد أسبوعين او ثلاثة أسابيع.

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