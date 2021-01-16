الصحة العالمية تعارض طلب شهادة تلقيح كشرط للسفر الدولي

عارضت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا كشرط للرحلات الدولية.

وبررت اللجنة هذا القرار، في بيان لها، كون إن تأثير اللقاحات على الحد من انتقال العدوى لا يزال غير معروف، وتوافر اللقاح الحالي محدود للغاية.

وأوصت اللجنة بأن لا تطلب الدول دليلا على التلقيح للمسافرين الذين يدخلون أراضيها.

ومن جهة أخرى، شددت اللجنة، على الحاجة إلى الولوج العادل إلى اللقاحات من خلال كوفاكس.

ودعت اللجنة، مصنعي اللقاحات، إلى تقديم بيانات الأمان والفعالية بسرعة إلى منظمة الصحة العالمية من أجل وضع قائمة الاستعمالات الطارئة.