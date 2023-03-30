الصحة العالمية تعدل توصياتها للتطعيم ضد كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية أن البالغين الذين هم بصحة جيدة لا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19.

وأوضح خبراء المنظمة، إنه بالنسبة للأشخاص دون الـ60 عاما الذين يُعتبرون معرضين لخطر متوسط، بالإضافة إلى الأطفال والمراهقين المصابين بأمراض وتتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 17 عاما، لا يترتب عليهم تلقي حقن إضافية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التوصيات الجديدة تعكس تأثير المتحورة أوميكرون ومستوى المناعة العالي الذي بلغه سكان العالم حاليا جراء الإصابات والتطعيم.

وطرح فريق الخبراء، ثلاث فئات جديدة لتحديد أولوية تلقي اللقاحات المضادة لـ”كوفيد” بناء على تقييم خطر التعرض لإصابة حادة أو الوفاة: “مرتفع أو متوسط أو منخفض”.

فيما يُنصح كبار السن والبالغون الآخرون المصابون بأمراض وجميع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والحوامل والعاملون في الخطوط الأمامية في المجال الصحي. بتلقي المزيد من اللقاحات عبر جرعة معززة إضافية، بعد تلقي التطعيم الأساسي وأول جرعة معززة.

وأوصى فريق الخبراء بفترة زمنية تمتد من ستة أشهر إلى 12 شهرا بين الجرعات المعززة، بحسب الأمراض التي يعاني منها الأشخاص.