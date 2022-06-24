الصحة العالمية تعقد أول إجتماع حول جدري القردة

قامت منظمة الصحة العالمية بعقد أول اجتماع للخبراء، أمس الخميس، حول مرض جدري القردة.

وتم في الاجتماع، تقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار انتشار جدري القردة “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”.

وكذا دراسة ما إذا كان العالم بحاجة إلى إصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد.

ومن المفترض أن تصدر اللجنة بيانا في الأيام القادمة بحسب منظمة الصحة العالمية التي كشفت أن الأمر يتعلق باجتماع مغلق.

وتتألف لجنة جدري القردة بمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من نحو عشرة علماء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة عالمية في الـ 30 جانفي 2020.

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تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بجدري القرود في العالم 3200 حالة، من 48 دولة بما في ذلك نيجيريا.

وفي هذا السياق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بجدري القرود في ظل التفشي الحالي تجاوز 3200 شخص.

كما قال غيبريسوس أمس الخميس: “قبل ما يزيد قليلا عن ستة أسابيع، تم إخطار منظمة الصحة العالمية بمجموعة عائلية من ثلاث حالات من جدري القرود دون أي سفر حديث خارج المملكة المتحدة”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 3200 حالة مؤكدة من جدري القرود، ووفاة واحدة، إلى منظمة الصحة العالمية، من 48 دولة بما في ذلك نيجيريا، وفي خمسة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية”.

ووفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، فإن غالبية المرضى هم من الرجال المثليين.

علاوة على ذلك، أدى تفشي آخر لجدري القرود إلى حوالي 1500 حالة، وحوالي 70 حالة وفاة في وسط إفريقيا.