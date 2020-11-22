الصحة العالمية تُحذر أوروبا من موجة كورونا ثالثة قاتلة بداية 2021

توقع مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، اليوم الأحد، احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.

وقال ديفيد نابارو، في مقابلة مع صحف سويسرية: “لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى”.

وأضاف الطبيب البريطاني: “الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل”.

وشهدت أوروبا انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا.