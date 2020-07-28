الصحة العالمية تُحذر من الإستهانة بكورونا.. ليس موسميا وسلوكه مختلف

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، من الاستهانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف، بنصف الكرة الشمالي.

وقالت منظمة الصحة إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.

وأضافت مارجريت هاريس، المتحدثة بإسم المنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف: “الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم”.

وتابعت ذات المتحدثة: “ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا فيروس جديد، وسلوك هذا الفيروس مختلف”.

ودعت المنظمة إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى، التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

كما حذرت المنظمة، من التفكير في وجود موجات للفيروس.

وأوردت مارجريت هاريس: “ستكون موجة كبيرة واحدة، سوف تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف”.