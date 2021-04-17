الصحة العالمية تُحذر من زيادة إصابات كورونا خلال رمضان

أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى احتمال تزايد حالات الإصابة الجديدة بكورونا، خلال رمضان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتزايد عدد الاصابات بالفيروس التاجي، في 12 بلدا من أصل 22 بلدا في إقليم شرق المتوسط، الأسبوع الماضي.

كما تزايد عدد حالات الوفيات بكورونا، في 11 بلدا بسبب الوباء.

وأورد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري: “يساورنا القلق من أن الوضع الحالي قد يتفاقم خلال شهر رمضان”.

وأشارت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية في المنظمة، إلى أن رمضان العام الماضي، عرف زيادة في الحالات رغم الإجراءات التي فرضتها الدول.

ودعت ذات المسؤولة، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة عند الصلاة، والإلتزام بالمنزل قدر الإمكان.

بالإضافة إلى التقليل من الزيارات العائلية، وارتداء الكمامات.