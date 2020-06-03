الصحة العالمية تُحذر من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، اليوم الأربعاء، من حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن ذات المسؤول قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: “إذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا”.

وأورد كلوغي: “الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19″​​​.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية سابقا، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ6.1 مليون مصاب، توفي منهم أزيد من 376 ألف شخص.