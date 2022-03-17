الصحة العالمية تُحذّر..كورونا لم تنتهِ بعد
حذّرت منظمة الصحة العالمية من المعلومات الخاطئة بخصوص انتهاء الجائحة مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال.
وفي هذا السياق، قالت إن المعلومات الخاطئة تغذي الارتفاع في إصابات كورونا حول العالم، مشيرة الى أن كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الإصابات.
كما أكد المدير العام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حسب ما نشره موقع روسيا اليوم، أن كل بلد يواجه وضعا مختلفا مع تحديات مختلفة، لكن الجائحة لم تنتهِ بعد.
وأضاف”: بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كـوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم، لا سيما في أجزاء من آسيا”.
وتابع: “من المتوقع استمرار الزيادات على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى”.
مشيرا إلى أن هناك مستويات “عالية بشكل غير مقبول” من الوفيات في العديد من البلدان،
لا سيما حيث تكون مستويات التطعيم منخفضة بين السكان المعرضين للإصابة.
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الصحة العالمية: الأزمة الأوكرانية تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية
الصحة العالمية: الأزمة الأوكرانية تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية
كما حذر مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، من أن الأزمة في أوكرانيا تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية التي يرمز إليها “أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة”.
وقال رايان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “هناك نقص في الغذاء وتنقلات الناس. لقد رأينا هذه الصورة في القرن الإفريقي.
بشكل مأساوي كانت الأمراض المعدية ترتبط دائما بأحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة، علما أن هناك علاقة قوية بين هذه الأمراض والنزاعات. لذلك يجب ألا نتوقع أي مفاجأة هنا”.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن الشيئ الصادم قد يكون أن ذلك يحدث في أوروبا. أين تم بذل الكثير من الجهود للقضاء على الأمراض المعدية.
وأضاف رايان، أن “الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية. سواء كانت كوفيد-19 أو شلل الأطفال أو حصبة أو كوليرا”.
وأشار ذات المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إلى أن الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد في التدهور جراء الأعمال القتالية المستمرة.