الصحة العالمية تُحذّر..كورونا لم تنتهِ بعد

حذّرت منظمة الصحة العالمية من المعلومات الخاطئة بخصوص انتهاء الجائحة مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال.

وفي هذا السياق، قالت إن المعلومات الخاطئة تغذي الارتفاع في إصابات كورونا حول العالم، مشيرة الى أن كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الإصابات.

كما أكد المدير العام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حسب ما نشره موقع روسيا اليوم، أن كل بلد يواجه وضعا مختلفا مع تحديات مختلفة، لكن الجائحة لم تنتهِ بعد.

وأضاف”: بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كـوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم، لا سيما في أجزاء من آسيا”.

وتابع: “من المتوقع استمرار الزيادات على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى”.

مشيرا إلى أن هناك مستويات “عالية بشكل غير مقبول” من الوفيات في العديد من البلدان،

لا سيما حيث تكون مستويات التطعيم منخفضة بين السكان المعرضين للإصابة.

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