الصحة العالمية: جائحة كورونا بعيدة عن نهايتها

قالت منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، بعيدة عن نهايتها، حسبما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم: “في الوقت الذي يواصل فيه كورونا إحداث الخسائر، نشعر بقلق عميق من تأثيره على الخدمات الصحية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالأطفال ومسألة اللقاحات”.

وأورد ذات المتحدث: “21 دولة على الأقل تفيد بأنها تعاني من نقص في اللقاحات ضد أمراض أخرى نتيجة القيود على نقل البضائع عبر الحدود، وعوامل أخرى”.

وعبر غيبريسوس، عن قلقه تجاه احتمال تفشي الفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، وبعض بلدان آسيا.