الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن غيبريسوس، أنه يجدد دعوته للصين لمشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19. مشيرا إلى أنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة. بعد أكثر من ثلاث سنوات من تفشي الجائحة.

جاءت تصريحات تيدروس ردا على سؤال حول منشأ كورونا. حيث شدد على أنه “دون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك. وأن طرح جميع الفرضيات هو موقف منظمة الصحة العالمية. ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19” قد انخفض بنسبة 27%. بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39 بالمائة.

كما قالت المنظمة إنه في الفترة من 27 فيفري إلى 26 مارس، أصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 25 ألفا.

وأضافت الصحة العالمية أنه تم الكشف عن معظم الإصابات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378). بالإضافة كذلك إلى الصين (255.961) واليابان (242.894).

وفي الفترة نفسها، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).

ووفقا للمنظمة، تم تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6.887.000 حالة وفاة.

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