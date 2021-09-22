الصحة العالمية: “دلتا” طغى على جميع متحورات كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحور “دلتا” طغى على جميع المتحورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت المسؤولة التقنية في المنظمة ماريا فان كيركوف عن مكافحة كوفيد أن “دلتا” أصبحت أقوى وأشد عدوى وأكثر منافسة الفيروسات الأخرى المنتشرة حاليا.مشيرة الى أنه تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن.

وأضافت ذات المسؤولة، أن جميع أنواع الفيروسات تخضع للتحور مع مرور الوقت، مثل “سارس-كوف-2” الذي تسبب بكوفيد-19.وإلى جانب المتحورات الأربع المثيرة للقلق، هناك أيضا خمسة أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام.وثلاثة منها هي “ايتا ويوتا وكابا” جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.

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