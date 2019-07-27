الصحة العالمية: ربع مليون إنسان يعانون من إلتهاب الكبد

يفيد تقرير لمنظمة الصحة العالمية، بأنه يوجد أكثر من 257 مليون شخص، في العالم، يحملون عدوى إلتهاب الكبد الفيروسي، “B” و”C”.

وحسب رئيس قسم بحوث إلتهاب الكبد، في المنظمة، فإن أكثر من 71 مليون من سكان الأرض، يعانون من التهاب الكبد “C”، ولا يقومون يتناول الأدوية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الدراسات تشير، إلى أنه بعد بضعة سنوات، سوف يموت نحو 5 ملايين شخص، من هذا المرض.

حيث يجب تخصيص ما لا يقل عن 6 ملايين دولار أمريكي، لمكافحة هذه العدوي، كما يشير خبراء.

ويزداد سنويا، عدد المصابين بالتهاب الكبد ، “B” و”C” ، وقد احتلت باكستان، المرتبةالأولى، في انتشار العدوي، بـ100 مليون مصاب، تليها الصين ثم مصر.