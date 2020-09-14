الصحة العالمية: رقم قياسي عالمي جديد للإصابات والقادم أقسى

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في أنحاء العالم، ويقترب إجمالي الإصابات من 29 مليون حالة.

وأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الإثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بالفيروس في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس: “سيصبح الأمر أقسى”.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد شهدت تسجيل رقم قياسي جديد، بـ307930 إصابة عبر العالم خلال 24 ساعة.

كما ارتفع العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في 6 سبتمبر الجاري وهو 306857 حالة.

هذا وتم تسجيل أكثر من 28.6 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي.