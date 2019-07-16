الصحة العالمية: “طعام الأطفال بالأسواق فيه نسب عالية من السكر”

بين تقرير جديد، لمنظمة الصحة العالمية، أن طعام الأطفال الموجود بالأسواق، يحوي على نسب عالية من السكر، وهو مضر لصحتهم.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فقد قام مكتب المنظمة الأوروبي، بالقيام بإختبارات، على حوالي 8000 منتج، في أكثر من 500 متجر بالنمسا وبلغاريا والمجر.

وقام المكتب بهذا الإختبار، في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2017، وجانفي 2018.

حيث اظهرت نتائج هذا الإختبار، أن نصف المنتوجات المشمولة في الدراسة، تحتوي على أكثر من 30 بالمائة من السعرات الحرارية، الناتجة من السكر.

كما أظهرت النتائج، أن ثلث المنتجات، المشمولة في الدراسة، تحتوى على سكر مضاف أو محليات صناعية.

لذلك حذرت المنظمة، أن السكريات، تزيد من مخاطر زيادة الوزن للأطفال، وتسوس الأسنان، وغيرها من المخاطر.

وخلص تقرير المنظمة، على ضرورة أن يتم وضع قوانين، تكبح زيادة السكريات في الأطعمة الموجهة للأطفال.