الصحة العالمية قلقة جدا لارتفاع إصابات كورونا في الصين

كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن “قلقه البالغ” إزاء موجة الاصابات غير المسبوقة بفيروس كورونا في الصين.

وطالب ذات المسؤول، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بكين بمعلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وأورد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين”.

مضيفا: “بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار. تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة”.

وترزح المستشفيات في الصين، تحت وطأة ضغوط كبيرة من جراء طفرة الإصابات.

كما تواجه الصيدليات نقصا في الأدوية بعد قرار السلطات الصينية الشهر الماضي برفع غالبية تدابير الإغلاق والحجر ووقف الفحوص المكثفة.

وتحذّر الولايات المتحدة من أن التفشي بات مصدر قلق في بقية أنحاء العالم. نظرا إلى إمكان ظهور تحوّلات فيروسية جديدة.