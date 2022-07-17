الصحة العالمية: كورونا رفع معدلات القلق والإكتئاب بنسبة 25 بالمائة

أفاد تقرير الصحة النفسية العالمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الصحة النفسية هي السبب الرئيسي للإعاقة.

و استضافت منظمة الصحة العالمية فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 72 من الحلقات المتلفزة “العلوم في خمس”، التي تبثها الحسابات الرسمية للمنظمة العالمية، دكتور مارك فان أومرين، خبير الصحة النفسية والأمراض العقلية بالمنظمة الأممية، الذي قال إن منظمة الصحة العالمية تقوم بحسابات متقدمة للتوصل إلى استنتاج من هذا القبيل.

وتشمل هذه الحسابات عددا من مصادر المعلومات المختلفة. موضحا أنه بالنسبة للفرد، عندما يكون لديه حالة صحية نفسية مثل الاكتئاب، فهو في الواقع يكون ضارا للغاية. وعلى مستوى أماكن العمل، فإن السبب الرئيسي لحصول العاملين على إجازة مرضية يرجع إلى ظروف الصحة النفسية. على الرغم من عدم قول ذلك في كثير من الأحيان. وبالمثل، فإن هذه الحالات شائعة جدا.

و أضاف الدكتور أومرين أن الكثير من الحالات تبدأ، في الواقع، خلال سنوات المراهقة، و لا يتم علاجها إلى حد كبير. إذ لا يتلقى سوى واحد من كل ثلاثة أشخاص حول العالم الرعاية و الرعاية الصحية لحالتهم الصحية النفسية.

و أضاف الدكتور، أومرين أن الكثير من الحالات تبدأ، في الواقع، خلال سنوات المراهقة. ولا يتم علاجها إلى حد كبير، إذ لا يتلقى سوى واحد من كل ثلاثة أشخاص حول العالم الرعاية و الرعاية الصحية لحالتهم الصحية النفسية.

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