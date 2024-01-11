الصحة العالمية: كورونا لا يزال يشكل تهديدا كبيرا

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، من أن الفيروس لا يزال يشكل تهديداً كبيراً، حيث تم تسجيل نحو 10 آلاف حالة وفاة بكوفيد-19 في ديسمبر الماضي.

وقالت المنظمة، أن إنتقال العدوى إزداد خلال الشهر الفائت، في تطوّر عززته التجمعات خلال فترة الأعياد والمتحورة “جاي ان 1”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس: “مع أنّ كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. لا يزال الفيروس ينتشر ويتحوّر ويتسبّب بمقتل كثيرين”.

هذا وشهدت حالات دخول المستشفيات زيادة بـ42%، الشهر الماضي. في حين ارتفعت الحالات التي استدعت دخول وحدات العناية المركزة بنسبة 62% مقارنة بأرقام نوفمبر.

وأوضح تيدروس أن الأرقام تستند إلى بيانات جُمعت من أقل من 50 دولة معظمها من أوروبا والأميركتين.

وقال “من المؤكد أنّ ثمة ارتفاعاً في عدد الوفيات بكوفيد في بلدان أخرى لم يتم الإبلاغ عنها”.

كما شدد ذات المسؤول، أن “علينا جميعاً مواصلة اتخاذ تدابير وقائية ضد كوفيد-19. على غرار الأفراد والحكومات التي تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد أمراض أخرى”.

وأضاف: “مع أنّ 10 آلاف حالة وفاة شهرياً هو أقل بكثير مما سُجّل خلال ذروة الجائحة. يعدّ هذا المعدل من الوفيات التي يمكن تجنّبها، غير مقبول”.

وحث تيدروس الحكومات على مواصلة مراقبة الفيروسات وتحديد تسلسلها. وضمان إتاحة الفحوصات والعلاجات واللقاحات الموثوقة وبأسعار مقبولة.