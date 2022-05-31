الصحة العالمية: لا خوف حاليا من تحوّل جدري القردة إلى جائحة

طمأنت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحوّل انتشار فيروس جدري القردة خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.

وردّاً على سؤال خلال إحاطة صحافية حول إمكانية تحوّل هذا المرض الفيروسي إلى وباء عالمي. قالت روزاموند لويس، كبيرة خبراء منظمة الصحة في مجال جدري القرود. إنّه في الوقت الراهن، لسنا قلقين بشأن حدوث وباء عالمي”. مشيرة إلى أنه “لا يزال ممكنا وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر”.