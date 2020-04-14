الصحة العالمية: لا نتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا قبل سنة

توقعت منظمة الصحة العالمية، عدم التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل سنة على الأقل.

وأوردت الصحة العالمية، في تصريحات عرضتها فضائية “سكاي نيوز عربية”، صباح اليوم الثلاثاء:”لا نتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل 12 شهرًا على الأقل”.

وأضافت المنظمة، أن نمط انتشار فيروس كورونا في أوروبا، يختلف من دولة إلى أخرى.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أن بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعا، فيما تشهد بريطانيا وتركيا انتشارا متسارعا‏.

وأوضحت المنظمة، أن 90 بالمئة من الإصابات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، لكننا لم نصل إلى الذروة بعد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حتى صباح اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون و929 ألف إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 119 ألف حالة وفاة.