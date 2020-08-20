الصحة العالمية: لا يوجد لقاح لكورونا مستوف للشروط حتى الآن

أكدت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، رنا الحجة، أنه “لا يوجد حتى الان أي لقاح قد استوفى شروط منظمة الصحة العالمية للوقاية من مرض كوفيد-19 “.

وقالت الدكتورة رنا الحجة خلال مؤتمر صحفي أمس في تصريحات صحفية حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة “كوفيد -19″، إن هناك جهودا هائلة تبذل في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح فعّال وٱمن، وتتعاون المنظمة مع الشركات والجهات الراعية، وهناك 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية و138 لقاحا في مرحلة التقييم قبل السريرية، وهناك 9 لقاحات مرشحة أظهرت نتائج واعدة، وتمر بالفعل بتجارب المرحلة الثانية أو الثالثة.

وأضافت، أنه في الآونة الأخيرة وصل عدد المصابين على الصعيد العالمي أكثر من 21 مليون حالة إصابة بهذا المرض، وأوشكنا في إقليم شرق المتوسط على بلوغ مليوني حالة إصابة، لكن لم يفت الأوان بعد للتغلب على الجائحة، ولدينا أمل كبير في اكتشاف لقاح فعال لمرض كوفيد-19″.

وتابعت، “من المتوقع التوصل إلى لقاح في نهاية العالم الحالي 2020، على أن يكون اللقاح متاحا للجميع في عام 2021، لكن لابد من اتباع الدول لنظم تتبع العدوى للكشف عن الحالات المصابة وعزلها وعلاجها، وعلى الأفراد مسؤولية حماية المجتمع من انتشار الفيروس، وذلك من خلال البعد عن التجمعات واتباع إجراءات الوقاية.

أما عن اللقاح الروسي، فأوضحت الدكتورة الحجة، أن تطوير اللقاح في مرحلة التجارب السريرية يمر بثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة التجارب على عشرات الآلاف من البشر، وما زال اللقاح الروسي في المرحلة الثالثة من التجارب، ومازالت المنظمة تتواصل مع السلطات الصحية الروسية لمعرفة المزيد عن اللقاح.