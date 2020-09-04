الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يكون متاحا قبل منتصف 2021

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الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يكون متاحا قبل منتصف 2021
بقلم نسرين محفوف

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة لا تتوقع توفير لقاح كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل.

وشددت مارجريت هاريس، في تصريح صحفي من جنيف، على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وأضافت المتحدثة باسم الصحة العالمية للصحفيين “لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل”.

وتابعت “هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح”.

وقالت “نحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها”.


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