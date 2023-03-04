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الصحة العالمية: لن نتراجع عن معرفة منشأ فيروس كورونا

بقلم نادية بن طاهر
الصحة العالمية: لن نتراجع عن معرفة منشأ فيروس كورونا
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشا فيروس كورونا.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: “لم تتخل منظمة الصحة العالمية عن خططها لمعرفة أصل جائحة كوفيد-19.”

ودعا غيبريسوس البلدان التي تتوافر عندها أي معلومات حول أصل هذا الوباء إلى مشاركتها مع الآخرين.

هذا ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ – في تعليقها على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” بشأن الأصل المختبري المزعوم لفيروس كورونا، إلى وضع حد للتلاعب السياسي بشأن أصل “كوفيد-19”.

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