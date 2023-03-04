الصحة العالمية: لن نتراجع عن معرفة منشأ فيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشا فيروس كورونا.
وقال المسؤول في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: “لم تتخل منظمة الصحة العالمية عن خططها لمعرفة أصل جائحة كوفيد-19.”
ودعا غيبريسوس البلدان التي تتوافر عندها أي معلومات حول أصل هذا الوباء إلى مشاركتها مع الآخرين.
هذا ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ – في تعليقها على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” بشأن الأصل المختبري المزعوم لفيروس كورونا، إلى وضع حد للتلاعب السياسي بشأن أصل “كوفيد-19”.
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