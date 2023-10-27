الصحة العالمية: ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة
بقلم نادية بن طاهر
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة، ناهيك عن نقص حاد في الأدوية الضرورية.
وأورد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: “ليس هناك مكان آمن في غزة وموظفونا يعيشون في ظروف خطرة”.
وأضاف ذات المصدر: “هناك نقص في الأدوية الضرورية في قطاع غزة”.
فيما قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، حسب رويترز: “تقديراتنا أنه لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة”.
وتتواصل الغارات الصهيونية على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري، مخلفة ارتقاء أكثر من 7 آلاف مواطن. من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح. كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.
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