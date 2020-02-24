الصحة العالمية: نستعد لإحتمال إعلان تحول كورونا إلى وباء عالمي!

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، أن المنظمة تستعد لاحتمال إعلان تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي.

وأورد غيبريسوس، إن المنظمة لا تعتبر أن كورونا وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ، الإثنين، إلى 2592 حالة، بعدما تم تسجيل 150 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعرفت هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيرا، بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد، حيث توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.