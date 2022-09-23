الصحة العالمية: نهاية وباء كورونا تلوح في الأفق

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم. أنّ العالم اليوم هو أفضل من أي وقت مضى فيما يتعلق بوباء كورونا. مشيرا إلى أن أعداد الوفيات الأسبوعية في انخفاض. وأنّ نهاية الوباء تلوح في الأفق، وإن لم ينته بعد.

في مؤتمر صحفي بجنيف، أفاد أدهانوم ، أنّ عدد الوفيات جراء كورونا تمثل الآن 10 بالمائة فقط مما كان عليه الأمر في بداية الوباء.

وأشار إلى أنّ ما يصل إلى ثلثي سكان العالم جرى تطعيمهم. بينهم حوالي ثلاثة أرباع العمال الصحيين وكبار السن.

وأضاف أنه حتى الآن هناك 10 آلاف حالة وفاة أسبوعيا بسبب الفيروس. ويمكن تفاديها إذا سدت ثغرات التلقيح وواصلنا اتخاذ الإجراءات الوقائية المعروفة. بما يحول أيضا دون ظهور متحورات جديدة قد تكون خطيرة.

كما شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على أن هناك العديد من العقبات التي يمكن أن تؤدي إلى التعثر. بما يستلزم أن يظل الحذر. وأن يستمر استخدام كل شخص للأدوات البسيطة الموجودة للوقاية ليظل في أمان.

على صعيد آخر، قال مدير عام منظمة الصحة، إنّ إتجاهات أعداد الإصابة بمرض فيروس جدري القردة في انخفاض. مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ المنظمة عن 62 ألف إصابة مؤكدة مختبريا من 105 دولة إضافة إلى 32 حالة وفاة.

وشدّد تيدروس على أنّ الوقت ليس مناسبا الآن لافتراض أن اتجاه انخفاض الإصابات سيستمر، وأنه على البلدان والأشخاص المعرضين، الاستمرار في اتخاذ إجراءات الحماية من العدوى.