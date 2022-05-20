الصحة العالمية: هذا هو السن المناسب لتلقي الأطفال لقاح كورونا

قالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية. إن جميع الآباء يشعرون بالقلق على أطفالهم وعلى سلامتهم. وما إذا كان ينبغي عليهم الحصول على لقاحات كوفيد.

وحسبما نقله موقع العربية، عن الدكتورة سوميافي في الحلقة رقم 71 من برنامج “العلوم في خمس”، الذي تقدمه فيسميتا جوبتا سميث، وتبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على منصات التواصل. أن هناك حالات خاصة بين الأطفال تستوجب مزيدا من الرعاية. خاصة أولئك الأطفال، الذين يعانون من بعض الأمراض الأساسية، مثل السمنة. أو الذين يعانون من بعض التشوهات الجينية مثل متلازمة داون. والأطفال الذين يعانون من مرض السكري والربو الشديد أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

بالإضافة كذلك إلى الأطفال الذين يعانون من حالات عصبية كامنة. والاعتلال العضلي وضعف العضلات وما إلى ذلك، موضحة أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحالة كوفيد شديدة. كما أن هناك نسبة مئوية من الأشخاص، بما يشمل الأطفال، الذين تظهر عليهم الأعراض بعد تعافيهم من كوفيد.

وأوضحت دكتورة سواميناثان أنه يمكن أن تكون الأعراض في صورة تعب وصداع وأنواع مختلفة من الأعراض. التي تستمر في بعض الأحيان لأسابيع أو أشهر. مشيرة إلى أنه لوحظ أنه يمكن أن يصاب بعض الأطفال، وإن كانت حالات نادرة، بنوع من المرض الالتهابي، والذي يسمى MIS-C. بعد المرحلة الحادة من عدوى كوفيد، لذلك فإنه من الجيد حماية الأطفال، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن الأطفال فوق سن الخامسة يمكنهم تلقي لقاح كوفيد.

كوفيد طويل المدى للأطفال

وشرحت دكتورة سواميناثان أن السبب الأول هو حماية الأطفال من الإصابة بالمرض ومن الإصابة بمتلازمة كوفيد طويل المدى. أما السبب الثاني فهو تقليل انتقال العدوى في المجتمع. وأضافت أن السبب الثالث هو أن الهدف من تطعيم الأطفال والمراهقين جنبا إلى جنب مع البالغين، هو أن تنفتح الاقتصادات، ويمكن للمؤسسات التعليمية أن تظل مفتوحة دون تعرض لخطر الاضطرار إلى الإغلاق بشكل متكرر.

أفضل خيارات

وقالت دكتورة سواميناثان تفحص منظمة الصحة العالمية الملفات التي تقدمها الشركات وتوفر قائمة استخدامات الطوارئ. وتمت الموافقة حاليا على لقاح فايزر بيونتيك للأطفال فوق سن الخامسة، ولقاح موديرنا للأطفال في سن حوالي 12 عاما.

كما قامت العديد من البلدان بترخيص لقاحات مختلفة للإستخدام في تطعيم الأطفال بناء على الهيئات التنظيمية الخاصة بها. بعد فحص البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية. لذلك فإن هناك عدد من اللقاحات الموجهة للفيروسات مثل استرازينيكا وجونسون أند جونسون واللقاحات المعطلة مثل سينوفارم وسينوفاك وكوفاكسين ونوفافاكس، والتي تمت الموافقة عليها في بلدان مختلفة لمختلف الفئات العمرية.

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