الصحة العالمية.. هناك إمكانية للتوصل للقاح كورونا منتصف العام المقبل

أخبار العالم
  • -
  • 0
الصحة العالمية.. هناك إمكانية للتوصل للقاح كورونا منتصف العام المقبل
بقلم إيمان عياش

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، إنه يمكن أن يبدأ نشر التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في منتصف العام المقبل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعربت ذات المتحدثة، عن تفاؤل حذر بشأن حالة عملية البحث والتطوير.

وأوردت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: “لدينا الآن أكثر من 20 مرشحًا في الدراسات السريرية، لذلك نأمل أن ينجح إثنان منهم، وسيكون من سوء الحظ جدا أن يفشلوا جميعا”.

وأضافت العالمة: “إذا كنا عمليين للغاية، فإننا نتطلع إلى منتصف عام 2021 حيث سيكون لدينا لقاح يمكن نشره على نطاق واسع”.

وتابعت سواميناثان، أن السباق العالمي لتطوير لقاح كان “أسرع جدول زمني شهدناه على الإطلاق”.

مشيرة إلى أنه لم يكن هناك سوى 3 أشهر بين وقت نشر التسلسل الجيني للفيروس في جانفي، وبدء التجربة الأولى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=856258

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com