الصحة العالمية.. هناك إمكانية للتوصل للقاح كورونا منتصف العام المقبل

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، إنه يمكن أن يبدأ نشر التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في منتصف العام المقبل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعربت ذات المتحدثة، عن تفاؤل حذر بشأن حالة عملية البحث والتطوير.

وأوردت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: “لدينا الآن أكثر من 20 مرشحًا في الدراسات السريرية، لذلك نأمل أن ينجح إثنان منهم، وسيكون من سوء الحظ جدا أن يفشلوا جميعا”.

وأضافت العالمة: “إذا كنا عمليين للغاية، فإننا نتطلع إلى منتصف عام 2021 حيث سيكون لدينا لقاح يمكن نشره على نطاق واسع”.

وتابعت سواميناثان، أن السباق العالمي لتطوير لقاح كان “أسرع جدول زمني شهدناه على الإطلاق”.

مشيرة إلى أنه لم يكن هناك سوى 3 أشهر بين وقت نشر التسلسل الجيني للفيروس في جانفي، وبدء التجربة الأولى.