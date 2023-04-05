الصحة العالمية: واحد من كل 6 أشخاص مصاب بالعقم

كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير جديد لها، بأنّ شخصا من كل 6 أشخاص في العالم مصاب بالعقم.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تقرير جديد، أنّ شخصا من كل 6 أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب طفل خلال مرحلة من حياته. بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المُتاحة له.

وأكّدت المنظمة أنّ هذا الوضع يمثل “مشكلة صحية كبيرة” تطال 17.8 بالمائة من السكان البالغين بالدول الغنية. و16.5 بالمائة من سكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة أو المتوسطة.

ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يصدر منذ 10 سنوات، والذي كشف عن واقع مهم يتمثل في أنّ العقم لا يميّز بين البشر.

ولم يشر التقرير إلى الأسباب الطبية أو البيئية الكامنة وراء العقم، أو كيف تطوّرت هذه المشكلة الصحية بمرور الزمن.

ووفر التقرير فكرة أولية عن مدى انتشار العقم من خلال تحليل مجموع الدراسات التي تناولته بين عامي 1990 و2021.

وأظهرت التقارير أنّ “العقم يؤثر على قسم كبير من سكان العالم” لأنّ هذه المشكلة الصحية تطال 17.5 بالمائة من البالغين في العالم أجمع.