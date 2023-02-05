الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته أبدا!

خلص خبراء إلى أن جائحة “كوفيد-19” لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية، ومع ذلك، فهم يأملون أن نصل إلى النقطة الانتقالية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: “في الأسابيع الثمانية الماضية، فقد أكثر من 170 ألف شخص حياتهم بسبب “كوفيد-19″. وهذه فقط هي الوفيات المبلغ عنها. نحن نعلم أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير”.

ولصت لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه “في حين أن القضاء على هذا الفيروس من الخزانات البشرية والحيوانية أمر غير مرجح إلى حد كبير. فإن التخفيف من تأثيره المدمر على معدلات الاعتلال والوفيات يمكن تحقيقه ويجب أن يظل هدفا ذا أولوية”.

وتلاحظ اللجنة أن النظم الصحية تكافح للتعامل مع المستويات الحالية لـ “كوفيد-19” بالإضافة إلى الأمراض الأخرى.

وعلى الرغم من هذه المشاكل المستمرة، فإن العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها بالفعل – أو تخطط لإنهاء أوضاعها الصحية الطارئة قريبا، ما سيعرض المرضى لزيادة تكاليف العلاج.

وتشهد الولايات المتحدة حاليا حوالي 500 حالة وفاة يومية معروفة بسبب الفيروس.

ويحذر تيدروس: “رسالتي واضحة: لا تقللوا من شأن هذا الفيروس. كانت مفاجأة لنا وستستمر. وستستمر في القتل ما لم نفعل المزيد لتوفير الأدوات الصحية للأشخاص الذين يحتاجون إليها ومعالجة المعلومات المضللة بشكل شامل”.

وعلى الرغم من عدم توطنه بعد، فمن الواضح أن SARs-COV-2 قد أصبح ثابتا بشكل دائم في البشر والحيوانات في المستقبل المنظور.

وهذا يعني أنه من الأهمية بمكان الاستمرار في زخم التطعيمات، لا سيما في الأشخاص الأكثر ضعفا، كما تحث اللجنة.

ويقول تيدروس: “ما زلنا نأمل في أن ينتقل العالم في العام المقبل إلى مرحلة جديدة. نحد فيها من دخول المستشفيات والوفيات”، حيث “تستطيع الأنظمة الصحية إدارة “كوفيد-19″ بطريقة متكاملة ومستدامة”.