الصحة العالمية: وضع “كورونا” في الشرق الأوسط مثير للقلق

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن وضع “كورونا” في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق، وأن الملايين ما زالوا عرضة لخطر الفيروس.

يأتي هذا في تصريح استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخولي لقناة سكاي نيوز اليوم الاثنين.

وقال أمجد الخولي إن عدد الإصابات المتزايد يثير قلقًا بالغًا، يستدعي تسليط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأشار أمجد الخولي إلى أنه لم يعد يكفي أن تقتصر الاختبارات على الأشخاص الذين تظهر عليهم بالفعل أعراض الإصابة.

وأوضح “كلما ارتفع عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، ارتفع عدد الحالات التي تُكتشف وتُعزل بشكل ملائم، وكلما ارتفع عدد المخالطين لهم زادت فعالية جهود احتواء العدوى”.