الصحة العالمية: يوجد الآن أمل حقيقي لإنهاء كوفيد-19 باللقاحات

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الصحة العالمية: يوجد الآن أمل حقيقي لإنهاء كوفيد-19 باللقاحات
بقلم أمينة داودي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، أنه يوجد الآن أمل حقيقي في أن اللقاحات المقترنة بتدابير الصحة العامة المجربة والمختبرة ستساعد على إنهاء جائحة كوفيد-19.

وجاءت تصريحات تيدروس بعد أن أفادت شركة “إسترازينيكا” للأدوية أمس بفعالية لقاحها، التي تقوم بتطويره مع جامعة أكسفورد، بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

وهو ما يجعلها ثالث شركة أدوية كبرى بعد “فايزر” و”مودرنا” تعلن عن نتائج المرحلة الأخيرة للقاح محتمل ضد كوفيد-19.

وأضاف تيدروس:”لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الإنجاز العلمي، خاصة وأنه لم يتم تطوير أي لقاحات في التاريخ بهذه السرعة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي الآن يجب أن يضع معيارا جديدا للحصول على اللقاحات.

وشدد رئيس المنظمة، على أن الإلحاح الذي تم من خلاله تطوير اللقاحات يجب أن يطابق نفس الإلحاح لتوزيعها بشكل عادل.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى وجود حاجة ماسة إلى نحو 4.3 مليار دولار أمريكي على الفور لدعم المشتريات الجماعية والتسليم للقاحات كوفيد-19 والاختبارات والعلاجات.

وكشف ذات المتحدث، أنه ستكون هناك حاجة إلى 23.8 مليار دولار أخرى العام المقبل.


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