الصحة العالمية: 99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء رديء

كشفت منظمة الصحة العالمية، إن 99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء رديء الجودة.

ودعت المنظمة، إلى فرض مزيد من الإجراءات لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، الذي يؤدي لملايين الوفيات سنويا.

هذا وأصدرت منظمة الصحة تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بجودة الهواء، بعد حوالي ستة أشهر من تشديد إرشاداتها بشأن جودة الهواء.

وقالت المنظمة إن 99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة. وغالبا ما يكون مليئا بجزيئات قد تخترق عمق الرئتين، وتدخل في الأوردة والشرايين، وتسبب الأمراض.

كما أضافت المنظمة أن منطقتي شرق البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا هما الأسوأ فيما يتعلق بجودة الهواء، تليهما قارة إفريقيا.

يذكر أن قاعدة البيانات، التي تتكون تقليديا من نوعين من الجسيمات المعروفة باسم بي إم 10، وبي إم2.5. تضمنت لأول مرة قياسات أرضية لثاني أكسيد النيتروجين.

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