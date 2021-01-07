الصحة العسكرية: إعادة بعث نشاطات زراعة الخلايا والأنسجة وإنجاز اختبارات الكشف عن كورونا

أعلن المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، اللواء عبد القادر بن جلول، عن إعادة بعث النشاطات العلمية.

وحسب مجلة الجيش، يخص الأمر نشاط زراعة الخلايا والأنسجة، الأجهزة، واطلاق تقنيات طبية جراحية جديدة دقيقة الفحص عن بعد.

وأفاد المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، اللواء عبد القادر بن جلول، أن هذا يأتي في اطار تعزيز جانب التكوين والبحث العلمي.

كما سيتم اعادة بعث الخبرة الطبية عن بعد باستعمال وسائل التطبيب عن بعد في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

وستقوم المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، بإنجاز وسائل الحماية من كورونا اختبارات الكشف، أجهزة لأخذ العينات والنقل لصالح المستشفيات العسكرية.

بالإضافة الى مخزون احتياطي تحسبا لأي وضع صحي طارئ –يضيف اللواء عبد القادر بن جلول-.