الصحة العمومية.. توظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، أن القطاع يعمل على تسهيل توظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي. وكذا شغل المناصب الشاغرة في المؤسسات العمومية للصحة وفق رخص استثنائية.

كما أوضح وزير الصحة، في رد على سؤال كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن العملية تتم مع الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وهذا حسب المناصب المالية التي يتم منحها.

في حين جاء سؤال النائب، حول منح رخصة استثنائية بالتنسيق مع الوظيف العمومي لتوظيف وشغل المناصب الشاغرة في قطاع الصحة.

وأعلنت الوزارة، عن فتح مجال التوظيف عن طريق المسابقة لـ 4000 منصب عمل في القطاع. وحسب بيان الوزارة تنظم مسابقة وطنية للإلتحاق بالتكوين المتخصص لسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية موزعة عبر 58 ولاية. وتندرج هذه المسابقة طبقا لمخطط التكوين للقطاع بعنوان سنة 2022. وشملت المسابقة توظيف شبه الطبي لجميع الولايات paramedial بدون بكالوريا.

وأوضحت المراسلة الخاصة بفتح مسابقة للالتحاق بالتكوين في رتبة مساعدي التمريض، جراحي الأسنان، عون رعاية الأطفال

ووضعت الوزارة شروطا للمترشحون لمنصب مساعدي التمريض حيازة مستوى الثالثة الثانوي كاملة. كما يشترط على أعوان رعاية الأطفال ان يكون المترشحون الحائزون على مستوى الثالثة الثانوي كاملة. وإشترطت الوزارة على مساعدي جراحة الأسنان المترشحون حيازة مستوى الثالثة الثانوي كاملة.