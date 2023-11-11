الصحة الفلسطينية: نفاد الوقود بمجمع الشفاء الطبي بغزة وتوقف أجهزة التنفس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم عن نفاد الوقود بمجمع الشفاء الطبي بغزة وتوقف أجهزة دعم الحياة في قسم العناية المكثفة وقسم الحضانة فيما إشتعلت النيران بساحة وبعض أقسام المستشفى نتيجة القصف الصهيوني.

وحسب بيان للوزارة أن “المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي ولم يتمكنوا من الحصول على الأكسجين استشهدوا في مستشفى الشفاء المحاصر من قبل الاحتلال الصهيوني”.

كما اكد مدير عام مستشفى الشفاء محمد أبو سليم قائلا: “نحن نموت والعالم صامت عنا، نحن لسنا مجرد أرقام”.

وللإشارة فإن مستشفى الشفاء في قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية مأساوية, حيث يحاصره ويهاجمه نظام الاحتلال الصهيوني منذ يوم أمس الجمعة.