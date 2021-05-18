الصحة الفلسطينية: 237 شهيدا و6278 جريحا حصيلة العدوان الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، عن ارتفاع شهداء العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، إلى 236، و6278 جريحا.

وحسب بيان الوزارة، فقد استشهد في قطاع غزة 213 شهيدا بينهم 61 طفلا، و36 سيدة، وأصيب 1442 آخرون.

أما في الضفة فبلغ عدد الشهداء 23 شهيدا، و3825 جريحا.

وفي مدينة القدس، استشهد مواطن وأصيب 1011 آخرون.

وتوزعت الإصابات في محافظات فلسطين كالتالي:

رام الله: 114 بينها 14 بحالة خطيرة و41 بحالة متوسطة و59 طفيفة.

الخليل: 201 بينها 19 إصابة بحالة خطيرة و124 بحالة متوسطة و58 طفيفة.

بيت لحم: 25 بينها إصابتان خطيرتان و13 بحالة متوسطة و10 طفيفة.

نابلس: 140 إصابة بينها 20 بحالة خطيرة و57 بحالة متوسطة و63 طفيفة.

جنين: 70 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و13 بحالة متوسطة و51 طفيفة.

طولكرم: 76 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و22 متوسطة و47 طفيفة.

سلفيت: 20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة و 10 متوسطة و6 طفيفة.

طوباس:12 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و4 متوسطة و6 طفيفة.

قلقيلية: 59 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة و7 متوسطة و49 طفيفة.

أريحا: 22 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و5 متوسطة و15 طفيفة.

بينما بلغ عدد الأطفال “أقل من 18 عاماً” المصابين في العدوان الصهيوني، 223 طفلا.