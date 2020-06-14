الصحة المصرية تنصح بتناول هذه الأطعمة للوقاية من فيروس كورونا

قدمت وزراة الصحة المصرية، عدة نصائح لتقوية المناعة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بتويتر، صورا توضيحية، لأهمية بعض الأغذية لتقوية المناعة.

وعددت الصحة المصرية، أهمية الفيتامينات والعسل الأبيض للمساعدة في تقوية المناعة وتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

وأضافت الوزارة، إن كوب عصير برتقال بالجزر، يعد مصدرا لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين “أ” المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين “ج” الذي يحمي من الأمراض المعدية.

كما أن طبق السلطة يعزز المناععة، والخضار الطازجة هي مصدر غني بالفيتامينات المعززة للمناعة، تضيف الوزراة.

كما جاء في المنشور: “للحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعا ويحتوي على خضراوات من كل لون، الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، الأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر، والأخضر مثل الخيار والجرجير والخس الأبيض مثل الفجل والبصل، والبنفسجى مثل البنجر”.

وبدوه، يعزز العسل الأبيض المناعة، حيث أن ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء في الجهاز التنفسي.