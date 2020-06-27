الصحة المصرية توضح سبب تراجع حالة رجاء الجداوي الصحية

بعد خضوعها للعلاج لأكثر من شهر في مستشفى العزل بالإسماعيلية، لا تزال الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي تحارب المرض بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية سبب تراجع حالة الجداوي الصحية، بعد تحسنها إثر حقنها بالبلازما الخاصة بأحد المتعافين من كورونا.

وتحدث رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسني، عن تفاصيل الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي.

وأعلن الدكتور، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني، أن تدهور حالة رجاء الجداوي سببه تأثرها بتاريخها المرضي.

وأوضح الدكتور، أن حالة الجداوي، كانت قد تحسنت بعد أن تلقت حقناً بالبلازما الخاصة بأحد المتعافين، نافياً ما أشيع عن حقنها 3 مرات، موضحاً أن هذا أمر غير قابل للتحقق طبياً.

هذا وذكرت بعض التقارير، أن الفنانة المصرية القديرة تخضع حالياً للعلاج بواسطة جهاز التنفس الاختراقي بعد أن تدهورت حالتها نتيجة تعرض رئتيها للتليف.