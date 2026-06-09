الصحة..تنصيب اللجنة الوطنية لأمراض القلب و الأوعية الدموية

أشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، مساء يوم الإثنين، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب اللجنة الوطنية لأمراض القلب و الأوعية الدموية. وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية و أعضاء اللجنة.

ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد سياسة وزارة الصحة. الرامية إلى تعزيز الحوكمة العلمية للتخصصات الطبية ذات الأولوية. لاسيما أمراض القلب والأوعية الدموية. التي أصبحت تشكل تحديا رئيسيا للصحة العمومية. حيث تعد من بين الأسباب الرئيسية للوفيات. وذلك من خلال اعتماد رؤية وطنية قائمة على الخبرة العلمية والتخطيط الإستشرافي بما يستجيب للاحتياجات الصحية للمواطنين. ويسهم في تطوير منظومة التكفل بالمرضى عبر مختلف ولايات الوطن.

وستتولى اللجنة الوطنية جملة من المهام الإستشارية والعلمية الرامية إلى تطوير تخصص أمراض القلب و جراحة القلب والأوعية الدموية. من خلال تحديد الإحتياجات الوطنية في هذا المجال، وإعداد تصور شامل للتعبير عن الإحتياجات المتعلقة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية. وإقتراح التدابير الكفيلة بضمان التنظيم الأمثل لمسار التكفل والعلاج. سواء على المستوى ما قبل الإستشفائي أو الإستشفائي، لاسيما في حالات متلازمات الشريان التاجي الحادة. كما ستعمل على إعداد خارطة طريق لتطوير نشاط أمراض القلب و الأوعية الدموية، خاصة ما تعلق بالجراحة والتدخلات القلبية المتخصصة، مع تقديم التوصيات الكفيلة بالحفاظ على مستوى عال من التقنيات والممارسات الطبية في هذا المجال.

و ستسهر اللجنة على إقتراح التدابير المتعلقة بإنشاء وتنظيم المراكز المرجعية ومراكز الامتياز المتخصصة، وتعزيز وتطوير الأقطاب الجهوية عبر مختلف أنحاء الوطن خاصة على مستوى مناطق الجنوب و الهضاب العليا. من خلال إنشاء شبكة للتكفل بأمراض القلب و الأوعية الدموية. بما يضمن التكامل بين المؤسسات الصحية وتحسين نوعية التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة منهم. إلى جانب دعم جراحة القلب التدخلية وتوسيع التغطية الصحية المتخصصة على المستوى الوطني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصحة أن تطوير تخصص أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى أهمية هذا المجال وحاجته إلى تخطيط علمي محكم وتنسيق مستمر بين مختلف الفاعلين.

كما ثمّن الوزير التزام أعضاء اللجنة واستعدادهم لتسخير خبراتهم وكفاءاتهم لخدمة القطاع، متوجهاً لهم بالشكر والتقدير على روح المسؤولية التي أبدوها، مؤكداً أن اللجنة ستجد كل الدعم والمرافقة من طرف الإدارة المركزية لتمكينها من أداء مهامها في أفضل الظروف.

وشدّد مسعودان في ختام كلمته، على ضرورة العمل في إطار تنسيق وثيق وتعاون دائم بين أعضاء اللجنة ومختلف الهياكل المعنية. مع اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على النجاعة والابتكار، قصد تحقيق الأهداف المسطّرة. ووضع أسس تطوير مستدام لتخصص أمراض القلب وجراحة القلب و الأوعية على المستوى الوطني

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