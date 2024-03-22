الصحة الروسية: ​​إرسال 50 فريق إسعاف لضحايا انفجار المركز التجاري بموسكو

أعلنت وزارة الصحة الروسية،اليوم ، ​​عن إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية لضحايا انفجار مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن اطلاق النار وقع، يوم الجمعة، في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري، حيث فتح 5 أشخاص على الأقل النار.

وأعلنت وسائل إعلام روسية أن 40 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 100 الجمعة في هجوم مسلح على قاعة “كروكوس سيتي هول” في منطقة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي موسكو.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المهاجمين فتحوا النار في وقت واحد في بهو ومسرح المجمع، وأشعلوا النيران في مقاعد المسرح.

وأشارت وكالة تاس للأنباءـ نقلا عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أنه تمت عملية إجلاء رواد المجمع الترفيهي.