الصحراء الجزائرية الأجمل في العالم

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الصحراء الجزائرية الأجمل في العالم
بقلم حمزة عساس

صنّف موقع “السفر السهل” الكندي في آخر نشرة له الصحراء الجزائرية، كأجمل صحراء في العالم، واعتبرتها إكتشاف كبير لإلتقاط الأنفاس.

ودعّم الموقع اختياره للصحرا الجزائرية، كأجمل صحراء في العالم بقول الكاتب الفرنسي “أنطوان دي سانت إكسوبيري”.

أين يقول: “أحببت دائما الصحراء، نجلس على الكثبان الرملية، ولا نرى أي شيء ولا نسمع أي شيء”.

ومع ذلك هناك شيئا ما يشع في صمت”، حيث أكّد الموقع أنّ أنطوان على حق، وهذا بالضبط ما تشعر به هناك.

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التعليقات (1)

  • fakou

    on a tout ce qu’il faut dans ce pays, sauf les gouvernant qui sont nuls.

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