الصحراء الغربية.. إنطلاق الجامعة الصيفية للأطر الشبانية ببلدة تفاريتي المحررة

انطلاقت اليوم الجامعة الصيفية للأطر الشبانية الصحراوية وأمناء الفروع التلاميذية بجامعة الشهيد امحمد خداد موسى ببلدة تفاريتي المحررة.

واشرف مسؤول امانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو خطري ادوه ، رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على برنامج الصيف للشباب والطلبة والبرنامج البديل، على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية.

وحضر إفتتاح أشغال الجامعة الصيفية عدد من أعضاء الأمانة الوطنية، وزير الشباب والرياضة السيد موسى سلمى، وزير الإعلام حمادة سلمى، الامين العام لاتحاد الشبيبة محمد سعيد دادي، الامين العام لاتحاد الطلبة مولاي امحمد ابراهيم، قائد الناحية العسكرية الثانية حمة اعلي سالم، واطارات في الجبهة والدولة.

وخلال مراسيم الافتتاح تم عرض شريط حول حياة الشهيد امحمد خداد، كما تم تكريمة عائلته بالمناسبة.

وشمل العرض الافتتاحي كلمة رسمية لمسؤول امانة التنظيم السياسي، كما تم الإعلان عن رئاسة الجامعة التي تتكون من إطارات شبانية ومن امناء الفروع التلاميذية.

و تدوم الجامعة لمدة ستة أيام ، يتلقى خلالها المشاركون محاضرات متنوعة حول تاريخ المقاومة والمنظمة الطليعية وتطورات القضية الوطنية، أساليب الحرب النفسية، مواضيع تتعلق بالشباب، ورشات تكوينية حول الإعلام، الوعي الثوري، العمل التطوعي وحصص في الرماية.

كما ستنظم زيارة إلى مناطق أثرية وتنظيم اعمال تطوعية وعرض اشرطة وثائقية وأنشطة رياضية.