الصحراء الغربية تدين قرار المغرب إنشاء محطة للطاقة الشمسية في “الداخلة”

أدانت الهيئة الصحراوية للتعدين والبترول، اعتزام المغرب إنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة “الداخلة” بالصحراء الغربية المحتلة.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد رئيس الهيئة، غالي الزبير، بأن هذه الخطوة تشكل انتهاج المغرب سياسة الهروب إلى الأمام واحتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية.

مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية بأن “المغرب يورّط بخطوته هذه المزيد من شركائه في الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها داخل الأجزاء التي يحتلها بصورة غير قانونية من أراضي الجمهورية الصحراوية”.

وقال غالي الزبير إن جبهة “البوليساريو” ستدافع عن حقوق الشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية بكل الطرق المشروعة، مع المتابعة القضائية لكل الشركات المتواطئة مع الاحتلال في الإستغلال غير الشرعي لثرواته.

داعيا الشركات الأجنبية التي تربطها اتفاقيات وعقود مع الحكومة أو الشركات المغربية إلى احترام الشرعية الدولية وكل القرارات ذات الصلة بالوضع القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية.

وفي هذا السياق، كشف المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية عن مخطط مغربي جديد لإنشاء ثالث محطة لتوليد الطاقة الشمسية بمنطقة “الداخلة” المحتلة.

مضيفا بأن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” نشرت بعض تفاصيل المشروع الذي حدد موقعه بمنطقة “العركوب” قرب مدينة “الداخلة” المحتلة.

وأوضح المرصد بأن هذه المحطة تعدّ الثالثة للمغرب بعد مشروع “نور العيون” بمساحة 1580 هكتار وإنتاج 80 ميغاواط ومشروع “نور بوجدور” بمساحة 1750 هكتار وإنتاج 20 ميغاواط.

مشيرا إلى أن اختيار هذا الموقع بالذات يفسّر تشييد السلطات المغربية لعدة فنادق على الصفة الغربية لمنطقة “الداخلة” في السنوات الأخيرة.