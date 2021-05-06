الصحراء الغربية.. نظام المخزن يستدعي سفيره ببرلين

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الصحراء الغربية.. نظام المخزن يستدعي سفيره ببرلين
بقلم أسماء.ع

قرر نظام المخزن، استدعاء سفيرة الملك بالعاصمة الألمانية، متهما الأخيرة باتخاذ موقف سلبي من قضية الصحراء الغربية.

وقرر نظام المخزن استدعاء سفيرة الملك بالعاصمة الألمانية برلين، للتشاور بخصوص الموقف الألماني من قضية الصحراء الغربية.

وزعم المخزن أن ألمانيا تحارب دور المغرب في القضايا الإقليمية واستبعاده من الاجتماعات الإقليمية بعديد القضايا وعلى رأسها الملف الليبي.

وخاصة –يضيف بيان المملكة- الاجتماعات التي يتم عقدها في برلين.

كما قال نظام المخزن إن ألمانيا قامت بمشاركة معلومات قدمتها  مصالح الأمن المغربية لنظيرتها الألمانية.


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