الصحراء الغربية ولجنة مشتركة.. محور لقاء بلاني بنظيرته الفرنسية ديكوت

التقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني مناصفة مع الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية آن ماري ديكوت. وجرى اللقاء بباريس خلال الدورة الثامنة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية.

كما جاء اللقاء بعد زيارة الرئيس ماكرون بدعوة من الرئيس تبون من 25 إلى 27 أوت الماضي الى الجزائر. من أجل بحث العلاقات و التعاون بين البلدين. وبهدف لقاء بلاني إلى تفعيل إعلان الجزائر حول الشراكة المجددة بين الجزائر وفرنسا والموقع عليها يوم 27 أغسطس 2022 بالعاصمة.

وسمحت المناقشات التي جرت في جو إيجابي ونوعي بتحديد الطرق الملموسة لتعزيز التعاون. تحسبا للمصادقة عليها بمناسبة الدورة الـ5 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى المقررة بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 أكتوبر 2022.

كما شكلت هذه المشاورات مناسبة للتطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا الملف الليبي. ومسألة الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل ومالي إضافة إلى قضايا أخرى.