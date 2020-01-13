الصحراويون يحتجون على مرور رالي إفريقيا فوق الأراضي المُحتلة

أغلق اليوم الإثنين صحراويون غاضبون، الثغرة التي فتحها المغرب بصفة غير قانونية عبر المنطقة العازلة في الكركارات جنوب الصحراء الغربية.

وجاءت هذه الخطوة لمنع مرور ما يسمى سباق إفريقيا البيئي، من عبور الأراضي الصحراوية المحتلة بغير وجه حق.

وندد أصحاب الأرض، بما وصفوه بالتواطئ الفاضح لمنظمي الرالي مع الاحتلال المغربي.

وكانت جبهة البوليساريو حذرت في رسالة إلى الأمم المتحدة من الخطوة الاستفزازية للاحتلال المغربي .

واستنكرت تقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات قوية في مواجهة محاولات المغرب المتكررة لفرض الأمر الواقع بالقوة.