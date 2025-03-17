الصحراوي: “لعبنا مباراة كبيرة وضيعنا فرصا بالجملة”
بقلم محمد لمين صحراوي
أشاد المدرب المساعد في شباب بلوزداد، الصحراوي، بالمستوى الذي قدمته التشكيلة في الداربي أمس، أمام اتحاد العاصمة، والذي انتهى بهدف لمثله.
وقال الصحراوي، في هذا الصدد: “بصراحة لعبنا مباراة كبيرة.. هذه كرة القدم، أتيحت لنا فرصا كثيرة. ولم نتمكن من وضعها في الشباك، وسنحاول تحسين هذا الأمر مستقبلا”.
وواصل مساعد راموفيتش، في ندوة صحفية عقدها أمس: “أشركنا عدة لاعبين شبان في الداربي، وظهرنا بوجه جيد، لكننا ضيعنا فرصا سهلة.. المنافس لعب بدوره جيدا. وسنحاول العمل لنكون جاهزين للمباريات القادمة”.
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